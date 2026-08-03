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Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor

Trabzonspor'da Mohamed Salah transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerin, Mısırlı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, taraflar sözleşmenin son detayları ve ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Transferin tamamlanması halinde Salah'ı Türkiye'ye getirmek için özel uçak planının da hazırlandığı öğrenildi.

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor
Burak Kavuncu

Trabzonspor, Mohamed Salah ile yıllık 17 milyon euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililer, ödeme planı ve son detayları tamamlamaya çalışıyor.

SALAH İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul a geliyor 1

Trabzonspor'da transfer gündemini sarsan Mohamed Salah gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili kulübün, 34 yaşındaki Mısırlı yıldızla yıllık 17 milyon euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Taraflar arasında sözleşme süresi, ödeme planı ve diğer maddeler üzerindeki görüşmelerin sürdüğü, anlaşmanın önemli bölümünde uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

ÖDEME PLANI VE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Trabzonspor yönetimi, Salah transferini resmiyete dökmek için ödeme planı ve sözleşmenin diğer detayları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz resmi imzaların atılmadığı belirtilirken, bordo-mavililer sürecin sorunsuz şekilde tamamlanması için görüşmelerine devam ediyor.

SALAH İÇİN ÖZEL UÇAK HAZIR

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul a geliyor 2

Sabah gazetesinin haberine göre transferin tamamlanması halinde Trabzonspor'un Salah'ı Türkiye'ye getirmek için özel uçak planını dahi hazırladığı öğrenildi. Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yaptığı belirtilen yıldız futbolcunun, anlaşmanın tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELMESİ PLANLANIYOR

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul a geliyor 3

Sözleşmedeki son maddelerin de tamamlanması halinde Salah'ın çarşamba günü Yunanistan'dan İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Islak imzaların atılmasıyla birlikte transferin resmiyet kazanması ve yıldız futbolcunun Trabzonspor'a katılması planlanıyor.

TRABZON'DA SALAH HEYECANI

Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul a geliyor 4

Yılın en dikkat çekici transferlerinden biri olması beklenen Mohamed Salah hamlesi, Trabzonspor taraftarında büyük heyecan yarattı. Transferin tamamlanması halinde bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldız için özel bir karşılama organizasyonu düzenlemesi bekleniyor.

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transfer Trabzonspor mohamed salah
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