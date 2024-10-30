Didem Soydan siyah sütyeniyle koltukta poz verdi! 'Artık çocuk yap' yorumuna ise bakın ne dedi!

Özel hayatı ve tarzıyla gündemden düşmeyen manken Didem Soydan, her adımı olay olan ünlü isimlerden bir tanesi. Sosyal medyada da aktif olan Soydan, takipçilerinin yorumlarını yakından takip ediyor ve cevap vermeden duramıyor.
Cesur pozlarını sık sık paylaşan ve güzelliğiyle herkesi mest eden Didem Soydan, yine Instagram'da çok konuşulacak pozlarıyla gündemdeydi. Siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafını paylaşan güzel mankene yorum yağdı.
Didem Soydan'ın son pozuna ise bir takipçisi "Artık çocuk yap" yorumu yaptı. Soydan ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ünlü manken "Hoşt" yanıtı verdi.
Sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A Podcast serisinin 21. bölümünde ünlü manken Didem Soydan'ı konuk etmişti. Fenomen isimler yayın esnasında Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içmişti. Mesut Can Tomay bununla da yetinmeyip Soydan'ın ayağını öpüp alnına koymuştu. O anlar ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı.
1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.