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Diego Costa'nın transferi engellendi iddiası

16.07.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Diego Costa ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Serie A ekiplerinden Bologna Diego Costa ile 2.5 milyon Euro'ya ek bonuslarla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi imzalar atılmak üzereyken teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in isteğiyle transfer engellendi.

Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan isim olan Diego Costa'nın Bologna'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Diego Costa ile anlaşarak imza aşamasına geldiğini aktardı. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya ek olarak bonuslarla birlikte 2 yıllık anlaşmaya varan tarafların Sinisa Mihajlovic engeline takıldığı belirtildi.

Diego Costa'nın transfer edilmesine karşı çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu isteğiyle anlaşmanın masada kaldığı ve resmi imzaların atılmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerdiği ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun imza parası talebi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği belirtiliyordu.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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