Diego Costa'nın transferi engellendi iddiası

Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan isim olan Diego Costa'nın Bologna'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Diego Costa ile anlaşarak imza aşamasına geldiğini aktardı. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya ek olarak bonuslarla birlikte 2 yıllık anlaşmaya varan tarafların Sinisa Mihajlovic engeline takıldığı belirtildi.

Diego Costa'nın transfer edilmesine karşı çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu isteğiyle anlaşmanın masada kaldığı ve resmi imzaların atılmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerdiği ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun imza parası talebi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği belirtiliyordu.

(SPORX)