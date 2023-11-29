Dilan Polat cezaevinden yanıtladı! İntihar etmek istedi mi? Kavga ettiler mi? Çıkan iddialara yanıtları şaşırttı: Dua ve sigara...

Çıktığı yayında "Bazen günde 750 bin lira harcıyorum" diyerek tüm dikkatleri üzerine çeken kara para aklamalarıyla tüm Türkiye'nin gündemine giren Dilan Polat ve ailesi tutuklandı. Cezaevinde intihar etmek istediği iddiaları gündeme gelen Dilan Polat İsmail Saymaz'a mektup gönderdikten sonra Oda TV'nin de sorularını yanıtladı. İşte Dilan Polat'ın verdiği yanıttan öne çıkan detaylar...



AVUKATI İÇİN 'İÇ GÜZELLİK UZMANI' GİBİ DEDİ

"Cezaevinde intihar teşebbüsünde bulunduğunuz iddiaları doğru mu?" sorularına Dilan Polat'ın yanıtı: "İntihar gibi bir kararlılık halinde olmuyor insan ama çok sıkıştığım zamanlar oluyor. Çok sevdiğim biriyle telefon görüşmesi yaparken veya bir dostum avukat abilerim gelince onlardan ayrıldıktan sonra kısa sürede toparlanamıyor Hüseyin (Kaya) Abi, sanki avukat gibi değil de iç güzellik uzmanı gibi davranıyor bize. Bazen de sert konuşuyor ama bundan sonra iç güzellik merkezi açacağız gibi espri yapıyor öyle savrulup gidiyoruz…"

Dilan Polat kardeşinin kavga ettiğine dair iddialara da "Burada insan bir başkasıyla değil, kendi kendisiyle bir kavga içinde oluyor. Doğru ile eğriyi ayırma hususunda yeterli zaman oluyor. Çocuklarım için endişelenmenin dışında hep düşünmek, mukayese etmek ve bunları not almakla zaman geçiyor. Kimseyle bir hır gürümüz yoktur" yanıtını verdi.

"GÜNLER ZOR GEÇİYOR" Cezaevi günlerinin nasıl geçtiği sorusu üzerine ise Dilan Polat ilginç ifadeler kullandı. Polat şunları söyledi: