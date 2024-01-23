Dilber'in pavyon dansı ona yaradı! Sincanlı Erkal Sonel'in sahne fiyatını duyanlar şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi fragmanlarıyla büyük ilgi gördü. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'ndeki Dilber karakteri ise uzun süre konuşuldu.
PAVYON DANSI ONA YARADI
Dizide pavyonda çalışan Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti. Tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi.
Ankara'daki pavyon kültürüne yer verilen dizide Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verildi. Fragmanın yayınlanmasıyla şarkıda büyük bir çıkış yakaladı.
Sincanlı Erkal olarak tanınan isim, sosyal medyada adeta patlama yaşadı. Şarkısı birden milyonlara ulaşırken, müzik platformlarında en çok dinlenenler listesine girdi.
Geçtiğimiz gün pavyonların kötü bir izlenim bıraktığını "Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor." diyerek savunan Sincanlı Erkal'ın sözleri dikkat çekti.
Dilber'in pavyon dansında şarkı söyleyerek ünlenen Erkal Sonel, yalnızca dizinin iki fragmanıyla kaşesini arttırmış.