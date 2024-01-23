Dilber'in pavyon dansı ona yaradı! Sincanlı Erkal Sonel'in sahne fiyatını duyanlar şaştı kaldı

Yılmaz Erdoğan’ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren “İnci Taneleri” dizisi fragmanlarıyla büyük ilgi gördü. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'ndeki Dilber karakteri ise uzun süre konuşuldu.



