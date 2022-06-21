YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

21.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Ege'de turistik yoğunluğun yaşandığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda jandarma astsubaylar, atlarla devriye görevi yürütüyor.

Yaz aylarında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Çağrıbey" ve "Güneş" isimli atları kullanan ekipler, Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarında kalan 27 bin 598 hektar alana sahip milli parkta güvenliği sağlıyor.

Kimlik kontrolü yapan, asayiş olaylarına müdahale eden ekipler, park ziyaretçilerinin ilgisiyle de karşılaşıyor. Ekipler, atları sevmek isteyen çocukları geri çevirmiyor.

Özel yetiştirilen atlarla kara yoluyla ulaşılamayan noktalarda ve koylarda devriye görevi yapan jandarma astsubaylar, Kavaklı Jandarma Karakolu ekiplerinden de destek alıyor.

Ekipler, milli parktaki görevlerini eylül ayına kadar sürdürüyor.

Park ziyaretçilerinden Yunus Kayaoğlu, havaların ısınmasıyla denize getirdiği çocuklarının atlı jandarma ekiplerini görünce çok sevindiğini belirterek, "Güvenlik açısından da çok iyi olmuş, dikkat çektiği için bir sorun olduğunda hemen ulaşılabiliyor." dedi.

İlhami Cirik de atlı jandarma ekibiyle ilk kez karşılaştığını, milli park için güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aydın Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:21
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Sosyal medyada yeni trend! Erkekler ‘penis dolgusuna’ akın etti

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu

Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Üstsüz protestoları olay oldu! “Göğüs uçlarına özgürlük”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.