Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti

Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaz sezonuyla birlikte hafta sonu hareketliliği başladı.

"Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen ve Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerini kapsayan 27 bin 598 hektar alana sahip Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla denize girmek isteyenlerin tercih noktası oldu.

Milli Park Müdürlüğü verilerine göre dün ve bugün yaklaşık 21 bin kişinin giriş yaptığı parkta yoğunluk nedeniyle bazı saatlerde araç girişine izin verilmedi.

Milli parka gelen yerli ve yabancı turistler, koylarda denize girmeyi ve dağ yürüyüşü yapmayı tercih etti.

Karadan ulaşımın olmadığı koylara ise tekne turları düzenlendi.