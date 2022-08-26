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  4. Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!

Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!

26.08.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Kuraların çekilmesinin ardından Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'tan flaş bir paylaşım yapıldı.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe , B grubunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev'e göndermede bulundu.

DINAMO KIEV'İN YANINA EMOJİ KOYDU

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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile eşleşmesinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içinde yirmi binden fazla beğeni alan paylaşım taraftarlar tarafından çok beğenildi.

MERT HAKAN YANDAŞ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Dinamo Kiev Mert Hakan Yandaş fenerbahçe UEFA avrupa ligi ligi sezon
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