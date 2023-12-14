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Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

14.12.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 106. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, S.Ç. ile dini nikahlı eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ç. tüfekle M.A.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli S.Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı

Dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
tüfek

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