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Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç yine tarzıyla olay oldu! "Poşet gibi eteği..."

30.11.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek büyük çıkış yakalayan oyuncu Esra Bilgiç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu son olarak bir çekimden pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etti. Güzel oyuncunun eteğine dair bir yoruma beğeni yağdı.

Kanunsuz Topraklar, Ramo gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.


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GÜZELLİĞİNE YORUM YAĞDI

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle yıldızı paylayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, Mag Dergi için gömlek, süper mini ve kravat tarzıyla poz verdi.
Şık görünümüyle hayranlarını yine mest eden güzel oyuncuya "Poşet gibi eteği ancak sen bu kadar güzel taşırdın", "Aşırı güzelsin", "Yakıyorsun", "Görkemli bir aura" yorumları geldi.
Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç yurt dışında yaptığı reklam anlaşmalarından hayli bir kazanç elde etmişti.
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