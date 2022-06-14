YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

14.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

BİNGÖL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu kentteki temasları kapsamında beraberinde Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Çavuşoğlu, bir kahvede vatandaşlarla çay içti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çavuşoğlu, partililerle görüştü.

Bingöl Valiliğine geçen Çavuşoğlu, Şeref Defterini imzaladı, Vali Ekinci ile görüştü. İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunan Çavuşoğlu, burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde Bakan Çavuşoğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bingöl’de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:23
İkindi
16:18
Akşam
19:51
Yatsı
21:34
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.