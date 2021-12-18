Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

ARTVİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ettiklerini söyledi.

Erbaş, Şehitlik köyündeki Yeni Cami'nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin binalarının verimli şekilde kullanılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Cami binalarını inşa ettikleri gibi, bundan sonra içini de mamur hale getireceklerini ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin ifadesiyle, camiler şehirlerin en mübarek yer ve mekanlarıdır. Hem cemaatiyle hem gençleriyle hem çocuklarıyla hem de cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu camimizde nice çocuklar, nice gençler yetişirler, nice insanlarımız bu camide ibadet ederler. Camilerin mektep olarak da kullanılması çok önemli. Rabbim bu caminin yapılışında emeği olan herkesten razı olsun. Allah inşallah bu camimizde daha çok cemaat, daha çok genç ve çocuğun olmasını bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

Artvin Müftüsü Hasan Güneş ise caminin bölgedeki eksikliği giderme adına önem arz ettiğini söyledi.

Camide Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kullanıldığını dile getiren Güneş, "Minber ve iç kısımlarında kullanılan ahşap Finlandiya'dan getirilen satenli ağaçtan yapılmış olup, Artvin Çoruh Üniversitesi ahşap bölümü öğretmen ve öğrencilerince 18 ayda tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve diğer ilgililer kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.