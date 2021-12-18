YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

18.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hem cemaatiyle hem gençleriyle hem çocuklarıyla hem de cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz"

ARTVİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ettiklerini söyledi.

Erbaş, Şehitlik köyündeki Yeni Cami'nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin binalarının verimli şekilde kullanılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Cami binalarını inşa ettikleri gibi, bundan sonra içini de mamur hale getireceklerini ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin ifadesiyle, camiler şehirlerin en mübarek yer ve mekanlarıdır. Hem cemaatiyle hem gençleriyle hem çocuklarıyla hem de cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu camimizde nice çocuklar, nice gençler yetişirler, nice insanlarımız bu camide ibadet ederler. Camilerin mektep olarak da kullanılması çok önemli. Rabbim bu caminin yapılışında emeği olan herkesten razı olsun. Allah inşallah bu camimizde daha çok cemaat, daha çok genç ve çocuğun olmasını bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

Artvin Müftüsü Hasan Güneş ise caminin bölgedeki eksikliği giderme adına önem arz ettiğini söyledi.

Camide Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kullanıldığını dile getiren Güneş, "Minber ve iç kısımlarında kullanılan ahşap Finlandiya'dan getirilen satenli ağaçtan yapılmış olup, Artvin Çoruh Üniversitesi ahşap bölümü öğretmen ve öğrencilerince 18 ayda tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Vali Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve diğer ilgililer kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

- "Hem cemaatiyle hem gençleriyle hem çocuklarıyla hem de cami dersleriyle camilerimizin çok daha faydalı şekilde kullanılmasına gayret ediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Artvin'de cami açılışında konuştu:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:26
Öğle
12:14
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:20

Artvin Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Ömür Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.