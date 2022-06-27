Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eskişehir Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temelini attı:

ESKİŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin gücünü Diyanet İşleri Başkanlığıyla, müftülüklerle hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, müftülüklerin Diyanet İşleri Başkanlığının illerdeki şubeleri olduğunu belirterek, Eskişehir Müftülüğünün ve Eskişehir'deki bütün ilçe müftülüklerinin büyük hizmetlere imza attığını bildirdi.

Doğru dini bilgiyi insanlara ulaştırmanın yolunun müftülüklerden geçtiğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Devletimiz Diyanet İşleri Başkanlığına toplumu din konusunda aydınlatma görevini vermiş. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurdu; 'Size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim' buyurdu. İşte bize emanet etti. Allah'ın kitabı bizim üzerimizde emanet. Bütün ümmetinin üzerinde emanet ama ümmetine rehberlik edecek bir grubu da yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle anlatmaktadır; İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte o topluluk felaha ulaşacaktır. Biz bu topluluğu işte Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülüklerimiz, camilerimiz, camilerimizde görev yapan hocalarımız olarak öncelikli değerlendiriyoruz ve bu görevi üzerimize alıyoruz. Bütün personelimiz olarak bu görevi üzerimize alıyoruz. Rabb'imizin bize verdiği görev, devletimiz zaten kanunumuzun ilk maddesinde toplumu din konusunda aydınlatma görevini bize vermiş. İşte bu görevi daha nitelikli, daha etkili, daha faydalı yapabilmek için müftülüklerimiz var bugün elhamdülillah."

- "Milletimizin hizmetindeyiz"

Erbaş, 81 ilde ve 922 ilçede müftülüklerin bulunduğunun altını çizdi.

Yurt dışından gelen heyetlere Diyanet İşleri Başkanlığını anlattığını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Diyorum ki 'bizim 1003 müftülüğümüz var'. Hayretler içinde kalıyorlar, şaşırıyorlar. Türkiye'mizin gücünü, ülkemizin gücünü Diyanet İşleri Başkanlığımızla, müftülüklerimizle hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Allah müftülerimizden razı olsun. Onlar bulundukları illerde, ilçelerde toplumumuzun her katmanına rehberlik etmeye gayret ediyorlar. Doğumundan ölümüne kadar her zaman hocalarımız toplumumuzun yanında. Dolayısıyla bizim vazifemizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar omuzlarımızda büyük bir vebalin ve emanetin olduğunu biliyoruz. Tüm hocalarımızla, tüm müftülerimizle bunun şuurundayız, bilincindeyiz. Milletimizin hizmetindeyiz, müftülüklerimizle, camilerimizle, Kur'an kurslarımızla."

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da temelleri atılan İl Müftülüğü Hizmet Binası Külliyesi ve Kur'an Kursu'nun iyiliklere, güzelliklere kapı aralaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Müftüsü Bekir Gerek, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ve diğer ilgililerin katıldığı törenle Eskişehir Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temeli atıldı.

Törenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.