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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

22.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur'an'da işaret edilen tabiat olaylarının kadraja alındığı sergi, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda 30 Eylül'e kadar açık kalacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Erbaş, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisiyle, gençleri Kur'an'ı Kerim'in muhtevasına yönlendirmeyi amaçladıklarını ve bunu başardıklarını söyledi.

Ali Erbaş, gençlerin, Kur'an'da işaret edilen tabiat olaylarını kadrajlarına aldıklarını ve fotoğrafın altına da ilgili ayet-i kerimeyi yazdıklarını anlattı.

İslam'da sanatın çok önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, kainatı en güzel şekilde yaratan Allah'ın, en büyük sanatkar olduğunu ifade etti.

Kur'an kurslarının eğitime başladığını hatırlatan Ali Erbaş, "Dinimizin ilmihal ve akait bilgilerini, inanç esaslarını, ibadetle ilgili hususları, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama gibi, bütün bunları programa koyan bir müessesedir Kur'an kurslarımız. Onun için yediden yetmişe demiyorum, yediden önce de yetmişten sonra da hangi yaşta olursa olsun Kur'an kurslarımız bütün vatandaşlarımıza açıktır." dedi.

Kursların 4-6 yaş grubundaki çocuklar için en güzel şekilde düzenlendiğini dile getiren Erbaş, "Orada Rablerini öğreniyorlar, peygamberimizin en azından ismini öğreniyorlar. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere sevgi göstermek nedir, insanı sevmek nedir, aile, anne, baba ve evrensel değerler nedir, bunları öğretiyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının ardından serginin açılışını yaparak, fotoğrafları inceledi.

Sergi, 30 Eylül'e kadar açık kalacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

- Kur'an'da işaret edilen tabiat olaylarının kadraja alındığı sergi, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda 30 Eylül'e kadar açık kalacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisini açtı

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diyanet işleri başkanı ali erbaş fotoğraf sergisi

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