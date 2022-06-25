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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı:

25.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kur'an-ı Kerim neyi emrediyor, onları öğrenip insanların hizmetine sunacaksınız ömrümüz boyunca. Hafız olmanın şartlarını öğrenmek çok önemli. Peygamber varisi olmayı en çok hak eden hafızlardır"

MANİSA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerin ümmetin en şereflileri olduğunu söylediğini hatırlatarak, peygamber varisi olmayı en çok hak edenlerin hafızlar olduğunu söyledi.

Manisa İl Müftülüğünce Yunusemre Meydan Camisi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katılan Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'in insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini anlatan Erbaş, "Rabb'imiz Kur'an'ın indiriliş amacını bütün insanlığa bildiriyor. Kur'an-ı Kerim en güzel ahlakı insana öğretir. Yanlışlıktan, aşırılıktan sakınmak için bir hayat rehberidir. İnsanı en doğru yola götüren bir kitaptır Kur'an-ı Kerim." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in hafızları "ümmetin en şereflileri" olarak nitelediğini hatırlatan Erbaş, "Hafızlarımız; ne mutlu sizlere, sizler Kur'an'ı koruyacaksınız ömrünüzün sonuna kadar. Kur'an-ı Kerim neyi emrediyor, onları öğrenip insanların hizmetine sunacaksınız ömrümüz boyunca. Hafız olmanın şartlarını öğrenmek çok önemli. Bütün hafızlardan bunları bekliyoruz. Peygamber varisi olmayı en çok hak eden hafızlardır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasının ardından eğitimlerini tamamlayan 44 hafıza icazet belgelerini verdi.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ve vatandaşlar katıldı.

- Erbaş'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

Manisa programı kapsamında Vali Yaşar Karadeniz'i de ziyaret eden Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Erbaş, Manisa'yı uzun zamandır ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, bu yıl yaz Kur'an kurslarının açılış programını Manisa'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Vali Karadeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı:

- "Kur'an-ı Kerim neyi emrediyor, onları öğrenip insanların hizmetine sunacaksınız ömrümüz boyunca. Hafız olmanın şartlarını öğrenmek çok önemli. Peygamber varisi olmayı en çok hak eden hafızlardır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da hafızlık icazet törenine katıldı

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