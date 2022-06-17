YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu:

17.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz"

RİZE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocukları ve gençleri camilerdeki yaz kurslarına beklediklerini kaydetti.

Erbaş, Güneysu ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılıp Diyanet Vakfı'na devredilen, Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışında, en hayırlı açılışlardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları mektebin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Erbaş, Hazreti Muhammed'in, "Ben muallim olarak gönderildim" hadisini anımsatarak, her Müslüman öğretmenin Hazreti Muhammed'in varis olduğunu belirtti.

Dünyanın bir denge üzerine yaratıldığını ve Kur'an-ı Kerim'in bu dengenin insan tarafından sağlanması için kendisine verildiğini dile getiren Erbaş, "Kur'an-ı Kerim insanların kendi aralarındaki toplumsal dengeyi sağlamak için indirilen bir kitap. İçindeki bütün emir, bütün neyirler insanlar denge içerisinde yaşasın diye gönderilmiş. Yoksa Akif'in dediği gibi, 'Mezarlıklarda okunmak için değil' sadece. Tabii ki mezarlıklarda da okuyacağız ama "Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için..." dedi.

- "Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir"

Erbaş, Kur'an'ın insanın her türlü derdine derman olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kur'an'ı zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir Kur'an'da haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. İşte Kur'an bunu sağlıyor. Kur'an'sızlık neyi getiriyor? Kötülüğü, canavarlığı getiriyor. Biz bu yüzden yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar elimizde Kur'an kalbinde Kur'an sevgisi ve zihnine Kur'an'ı yerleştirmiş nesiller yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah."

Türkiye'de 2 bine yakın Kur'an kursu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Buralarda hayırlı eserler, hayırlı evlatlar yetişecek. Bütün evlatlarımız kurslardan istifade etsinler. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Çok önemsiyoruz. Çünkü, Efendimiz buyuruyor ki 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Sevgi, saygı, sadakat nedir? Büyüklere saygı, küçüklere sevgi nedir? Evrensel değerler, ezan, bayrak, vatan, millet nedir? Biz bunları öğretiyoruz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda."

Erbaş, "Bu değerleri öğretmek çok iyi. İşte biz o iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Yaz kurslarımız başlayacak. Yaz Kur'an kurslarımızda da bunları öğretiyoruz. Kimlere? 4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz. Dolsun taşsın camilerimiz. Bizi kurtaracak, değerlerimize sahip çıkmaktır, inançlarımızın gereklerini yapmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Erbaş, Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindekiler kursun açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu:

- "4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
02:38
Sabah
04:38
Öğle
12:24
İkindi
16:24
Akşam
19:59
Yatsı
21:51
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.