YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

13.10.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah, hepimizi samimiyetten ayırmasın. Heyecan, ihlas, samimiyet olduğu zaman Cenabıhak amelimizi ona göre yaratıyor." dedi.

Bazı programlar dolayısıyla kente gelen Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret edip şeref defterini imzaladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile makamında görüşen Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Siirt'in öteden beri çok önem verdikleri, hem medeniyet hem kültürel birikimiyle çok önemli bir İslam şehri olduğunu söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir kentte hizmet etmenin önemli bir bahtiyarlık olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Biz de diyanet hizmetleri, eğitim hizmetleri, Kur'an kursları, camilerimizdeki cami dersleri açısından Siirt'te yaşayan insanlarımızın manevi hayatına elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. İl müftümüz, ilçe müftülerimiz, tüm imamlarımız her toplantıda derdimiz milli ve manevi değerlerimizi nasıl canlı tutabiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi, değerlerimize, evrensel değerlere uygun nasıl yetiştirebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz."

Çalışmalara destek olmak ve bunları yerinde görüp icazet merasimlerine katılmak üzere kentte bulunduklarını aktaran Erbaş, kent genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geleceklerini anlattı.

Şu ana kadar 45 ili ziyaret ettiğini ve 46. buluşma için burada bulunduklarını ifade eden Erbaş, ziyaretlerinde mutluluk verici geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Erbaş, "Milletimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Allah, hepimizi samimiyetten ayırmasın. Heyecan, ihlas, samimiyet olduğu zaman Cenabıhak amelimizi ona göre yaratıyor. Ameller niyetlere göredir hadisi şerifinden hareketle tüm çalışan insanlarımız, hangi konumda olursa olsun, halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturu doğrultusunda gayret ediyor. Allah yar yardımcımız olsun."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, Erbaş'a Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

Erbaş'a ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Siirt Valiliği diyanet

Siirt Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:04
İkindi
15:14
Akşam
17:46
Yatsı
19:01
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.