Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta din görevlileriyle bir araya geldi:

SİVAS (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturduklarını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Sivas'ta görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, din görevlileri ile olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Camilerimizin mihrabından, minberinden, kürsüsünden hakkın ve hakikatin sesini yükselten siz kardeşlerimizin her biri bir peygamber varisidir." ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin, İslam'a ve millete hizmet ettiklerini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'hayırda yarışınız' buyuruyor. Amacımız, insanımızı İslam konusunda aydınlatmak, ibadetler, ilim, irfan, bilgi, hikmet konusunda çocuğundan gencine ve yaşlısına kadar herkese yardımcı olmak. Bundan daha güzel bir yarış olabilir mi? Din görevlilerimiz, doğumundan ölümüne kadar her anında insanımızın yanındadır."

-"Ecdadımız, gönülleri ilimle, hikmetle, irfanla, fethetmişler"

Kur'an-ı Kerim'de ilk inen surenin Alak Suresi ve nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise Kalem Suresi olduğunu anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Doğru bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik ederken elimizden kitap ve kalemin düşmemesi lazım. Kitap ve kalemin elimizden düşmediği asırlarda bizler dünyaya yön veren millet olduk. İlmin zirvede olduğu zamanlara bakınız, Müslümanlar hep önde olmuşlar ve bütün dünyaya ilimle, hikmetle ulaşmışlar. Ecdadımız, gönülleri ilimle, hikmetle, irfanla fethetmişler. Gönüllerin fethi, şehirlerin fethinden önce olmuş. Bizim medeniyetimiz böyle yayılmış. İşte o medeniyetin mensupları olarak bizler de bugün insanların gönlüne ilimle, irfanla, doğru dini bilgiyle gireceğiz."

-"Yeryüzünü İslam iyileştirecektir"

Tarihin en zor dönemlerinden birinin yaşadığına dikkati çeken Erbaş, "Yeryüzünü İslam iyileştirecektir. Vaktiyle yeryüzünü İslam iyileştirdi ve şimdi de İslam iyileştirecek. Allah'ın yeryüzüne nasip etmiş olduğu en büyük nimet, İslam'dır. Müslüman'a nasip etmiş olduğu en büyük nimet, onun Müslüman olmuş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan ve çok sayıda din görevlisi katıldı.