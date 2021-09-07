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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

07.09.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Semra Küçük: - "Oğlumu istiyorum. Evlatlarımızın hepsini alana kadar bu nöbetten vazgeçmeyeceğiz" - Anne Latife Ödümlü: - "Oğlum seni bekliyorum. Sen gelmeden buradan ayrılmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 736'ncı gününde sürüyor.

Üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen oğlu İbrahim Halil için Gaziantep'ten gelerek eylem yapan anne Semra Küçük, evladından 7 seneden bu yana haber almadığını söyledi.

Oğluna seslenen Küçük, "Çıkıp gel. Bu acıya son ver. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Küçük, "HDP binasının önünde bekliyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Oğlumu onlar için doğurmadım. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evlatlarımızın hepsini alana kadar bu nöbetten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birçok ailenin evladına kavuştuğuna değinen Küçük, oğlunun da bir gün geleceğine inandığını aktardı.

Küçük, evlatlarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediklerini belirtti.

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü ise evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını ifade etti.

Ödümlü, "Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulanan Ödümlü, "Oğlum gel. Seni bekliyorum. Sen gelmeden buradan ayrılmayacağım." dedi.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

- Anne Semra Küçük: - "Oğlumu istiyorum. Evlatlarımızın hepsini alana kadar bu nöbetten vazgeçmeyeceğiz" - Anne Latife Ödümlü: - "Oğlum seni bekliyorum. Sen gelmeden buradan ayrılmayacağım"

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
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Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:47
Öğle
12:22
İkindi
15:58
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Kardeşler Eczanesi
Sur
Serdar Eczanesi
Sur
Pınar Eczanesi
Baglar
İbnisina Eczanesi
Baglar
Azra Eczanesi
Baglar
Vahdet Eczanesi
Kayapinar
Anka Eczanesi
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