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Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

28.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Sabire Aydın: - "2017'den beri hiç haber alamadım. Onu çok özledim. Oğlum Zafer ne olursun dön. Seni bekliyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbeti kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1091'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sabire Aydın, oğlu Zafer'den 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

HDP'den çocuğunu istediğini dile getiren Aydın, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Aydın, "2017'den beri hiç haber alamadım. Onu çok özledim. Ne yediğimiz yemekten ne de içtiğimiz sudan tat alıyoruz. Oğlum Zafer ne olursun dön, gel. Seni bekliyorum." dedi.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini belirtti.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, "Bu çocukları kandırdılar götürdüler, hayatımızı zindan ettiler. Kış demeden, yaz demeden bekliyoruz. Evlat acısı olmasa kimse bekleyemez." ifadelerini kullandı.

Demir, evladına kavuşan ailelerin kendileri için umut olduğunu anlatarak, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

- Anne Sabire Aydın: - "2017'den beri hiç haber alamadım. Onu çok özledim. Oğlum Zafer ne olursun dön. Seni bekliyorum"

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

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Diyarbakır oturma eylemi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

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Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazar

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