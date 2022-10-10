YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

10.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Rahime Taşçı: - "9 senedir oğlum Faruk'u görmedim. Oğlum gel, teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1134'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anne Rahime Taşçı, Kars'tan oğlu Faruk'a kavuşma ümidiyle gelerek eylem yaptığını söyledi.

Taşçı, "9 senedir Faruk'u görmedim. Faruk oğlum gerekirse 9 sene daha burada kalacağım, bir yere gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini anlatan Ödümlü, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Ailelere destek ziyaretleri sürüyor

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyetle ailelerle görüşen ve onlara karanfil veren Şahin, gazetecilere, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Şahin, "Annelerimize bir sivil toplum kuruluşu olarak kulak verdik. Diğer bütün annelerimizi de buraya davet ediyoruz. Türk, Kürt, Çerkez, Zaza, Alevi, bizler her zaman bir arada bulunmayı başardık. Şu anda da aynı istikrarla bir arada bulunmaktayız. Annelerimizin sesine kulak verelim, onları işitelim. Onların sessiz çığlıklarını duyalım." dedi.

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

- Anne Rahime Taşçı: - "9 senedir oğlum Faruk'u görmedim. Oğlum gel, teslim ol"

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır anneler destek ziyaret

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:16
Öğle
12:11
İkindi
15:24
Akşam
17:57
Yatsı
19:12

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazartesi

Ayyıldız Eczanesi
Yenisehir
Dicle Fırat Eczanesi
Sur
Şentepe Eczanesi
Baglar
Helin Eczanesi
Baglar
Çolak Eczanesi
Baglar
Özdemir Eczanesi
Kayapinar
Berivan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.