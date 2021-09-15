YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

15.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Fatma Bingöl: - "Evlatlarımız için buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" - Baba Abdullah Demir: - "Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 744'üncü gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, evladının HDP tarafından kaçırıldığını, bu nedenle oğlunu HDP'den istediğini söyledi.

Bingöl, "Evlatlarımız için buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı özledik, onların kokusuna hasret kaldık. HDP merhamete, insafa, vicdana gelsin. Evlatlarımızı versinler. Anneler ağlamasın. Yüreğimiz yanıyor. Vicdanımız rahat etmiyor. Evimizde de burada da rahat etmiyoruz." diye konuştu.

Evladına seslenen Bingöl, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Artık o vicdansızlara hizmet etme. Ne olursun seni çok özledim. Gel artık bizi bu azaptan kurtar." dedi.

Baba Abdullah Demir de 5 yıl önce oğlu Fatih'in HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü kaydetti.

Her yeri aramasına rağmen çocuğunun izine ulaşamadığını aktaran Demir, "Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu zalimler oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsinler." ifadesini kullandı.

Demir, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında da bulundu.

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

- Anne Fatma Bingöl: - "Evlatlarımız için buradayız. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" - Baba Abdullah Demir: - "Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz"

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri eylemlerini kararlıkla sürdürüyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
05:54
Öğle
12:19
İkindi
15:50
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Aslan Eczanesi
Yenisehir
Dicle Fırat Eczanesi
Sur
Diyar Eczanesi
Baglar
Sağlık Eczanesi
Baglar
Hamravat Eczanesi
Baglar
Mavi Eczanesi
Kayapinar
Anadolu Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.