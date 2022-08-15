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Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

15.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarmanın son 2 ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 2 ton 240 kilogram esrar, 27 milyon 49 bin 774 kök Hint keneviri ve 1 milyon 503 bin 500 kök skunk ele geçirildi, 16 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ile kenevir ekili tarlaların hasat edilmeden tespit ve imha edilmesi amacıyla başlatılan "Eren/Abluka Narko-Terör" operasyonu sürdü.

Kentte 15 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 ton 240 kilogram esrar, 27 milyon 49 bin 774 kök Hint keneviri ve 1 milyon 503 bin 500 kök skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda 142 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 16'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 2 ton 240 kilogram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır jandarma operasyon

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