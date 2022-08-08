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Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

08.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da son 2 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Narko-Alan uygulamaları ve Kökünü Kurutma Operasyonu'nda, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.

Kentte 8 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram sentetik uyuşturucu, 233 sentetik ecza ve 181 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi

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Diyarbakır emniyet operasyon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:29
Yatsı
20:56

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Ege Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Canan Eczanesi
Baglar
Nurdan Eczanesi
Baglar
İskanevleri Eczanesi
Baglar
Diclekent Eczanesi
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