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Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

26.12.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİYARBAKIR'da düzenlenen Bilardo Master Cup İl Birinciliği müsabakalarına 180 sporcu katıldı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da düzenlenen Bilardo Master Cup İl Birinciliği müsabakalarına 180 sporcu katıldı. 14 gün süren müsabakalarda Baran Suna il birincisi oldu.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen Bilardo Master Cup İl Birinciliği müsabakaları bilardo tutkunlarını bir araya getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı şampiyonanın Türkiye ortalamasının üzerinden bir katılımla düzenlendiğini belirten Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Murat Macit, uluslararası düzeydeki önemli sporcuların katılacağı bir turnuvayı Diyarbakır'da yapmayı planladıklarını söyledi. Macit, bunun için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'dan sponsorluk ve organizasyonun mali giderlerini karşılama sözü aldıklarını ifade etti.
14 gün süren müsabakalara 180 sporcu katılırken, 235 müsabakanın oynadığı şampiyonada 12 hakem görev yaptı. Final müsabakasında önceki şampiyon Murat Macit'i mağlup eden Baran Suna şampiyon oldu. Murat Macit ikinciliği kazanırken, Önder Özçelik ve Ufuk Eser de üçüncülüğü paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım

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