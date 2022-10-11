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Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

11.10.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir inşattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan 2 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Amed Spor Tesisleri yanında bulunan 13 katlı binanın inşaatındaki iskelede çalışma yapan 2 işçi, iskelede yaşanan çökme sonucu 12'nci katta mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla işçilerden biri sepetli vinçle, diğeri halatla binanın çatı katından çekilerek kurtarıldı.

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

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