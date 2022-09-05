İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

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