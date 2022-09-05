YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

05.09.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 terörist, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, savunma tipi el bombası ve 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
terör örgütü

Ankara Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
12:52
İkindi
16:30
Akşam
19:22
Yatsı
20:44
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.