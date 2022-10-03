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Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

03.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale illerinin sınırları içinde bulunan Kazdağları, sahip olduğu güzellikleriyle doğa yürüyüşçülerinin rotalarında ilk sıralarda yer alıyor.

Mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak geçen Kazdağları, Sütüven Şelalesi, Sarıkız Tepesi, Tozlu Yaylası, Ayı Deresi, Şahinderesi Kanyonu gibi öne çıkan gezi parkurlarıyla yılın 4 mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kazdağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımlı Babadağ mevkisinde sonbaharda yeryüzüne yakın bulut geçişleriyle doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşuyor. Daha alt rakımlardaki parkurlar ise yeşilin farklı tonlarıyla doğa yürüyüşçülerine birbirinden güzel manzaralar sunuyor.

Doğa tutkunlarının rotalarında ilk sıralarda gelen Kazdağları'nda araçla ulaşılması zor parkurlardan Ayı Deresi mevkisi özellikle yürüyüş gruplarınca tercih ediliyor.

Ayı Deresi'nde doğa yürüyüşü yapanlardan Mustafa Erdem, AA muhabirine, Tekirdağ'dan bu bölgeye fırsat buldukça geldiklerini söyledi.

Doğayı sevdiğini belirten Erdem, "Buraları kışın çok soğuk oluyor. Şu an bile serin zaten, çok soğuk. Suyuna da girdim, su da epey serin. Titretiyor insanı." dedi.

Ayhan Aksoy da bu coğrafyanın her bölgesinin dört mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Ayı Deresi'nin bir özelliği de yürüyüş parkuru olması. Sık sık eşimizle dostumuzla geliyoruz." diye konuştu.

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları

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Balıkesir Edremit Yürüyüş doğa kazdağları

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