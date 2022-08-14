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Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

14.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Armağan, Tunceli'deki endemik bitki türlerini de kayıt altına almak için 8 yıldır saha araştırması yürütüyor - Doç. Dr. Armağan: - "Buradaki 2 bine yakın bitki türünün yüzde 18-20'si endemik. Ayağınızı bastığınız her 5 bitkiden bir tanesi büyük olasılıkla endemik tür oluyor"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Konya'da yaşayan akademisyen Metin Armağan, yılın belirli zamanlarında geldiği Tunceli'deki dağlarda endemik bitki türlerini araştırıyor.

Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğasıyla birçok bitki ve yabani hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında zengin florasıyla öne çıkan kent, tabiatla ilgili bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenlerin de ilgisini çekiyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Armağan da yıllardır bitkilerle ilgili çalışmalara ağırlık veriyor.

Türkiye'nin birçok ilini gezen Armağan, Tunceli'deki endemik bitki türlerini de kayıt altına almak için 8 yıldır saha araştırması yürütüyor.

- 3 bin rakımlı dağları karış karış geziyor

Üniversiteden arta kalan zamanlarında kente gelen Armağan, aracıyla zorlu yolları aşarak 3 bin rakımlı dağlara seyahat ediyor.

Belirlediği plan doğrultusunda Munzur, Mercan ve Pülümür yaylalarını gezen Armağan, bulduğu bitkileri ilk olarak doğal ortamlarında fotoğraflıyor.

Her bitkinin bir örneğini de yanına alan Armağan, daha sonra yaptığı çalışmalarla bu bitkilerin türünü ve endemik olup olmadığını tespit ediyor.

Doç. Dr. Metin Armağan, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın desteklediği birkaç proje çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinde ekip olarak araştırma yaptıklarını söyledi.

- "Buradaki bitki çeşitliliği çok hoşuma gitmişti"

Tunceli'ye ilk defa 2011'de gelerek Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'na tırmandığını belirten Armağan, şöyle konuştu:

"O gün kendime, 'bir gün gelip burayı çalışmalıyım' dedim. Çünkü buradaki bitki çeşitliliği çok hoşuma gitmişti. Burada 2014 yılında biyolojik çeşitlilik çalışması yapıldı ve bana buranın çiçek ve bitkilerini araştırma teklifinde bulundular. Ben de bu teklifi seve seve kabul ettim. Zaten hayalimde böyle bir çalışmayı gerçekleştirmek vardı ve buna kavuşmuş oldum."

Armağan, 2014 yılı itibarıyla kentteki bitkilerle ilgili detaylı çalışmak amacıyla yaklaşık iki ay arazide gezerek 3 bine yakın farklı bitki örneğini topladığını dile getirdi.

Çalışmanın sonunda 1800'e yakın bitkiyi tespit ettiklerini anlatan Armağan, "Benim tahminim Tunceli'deki bitki çeşitliliğinin 2 bin civarında olduğu üzerine. Tunceli'nin yüzölçümüne bakıldığında 2 bin bitki türü çok büyük bir rakam ve bu durumu da doğanın korunmuş olmasına bağlıyorum." dedi.

- "2 bine yakın bitki türünün yüzde 18-20'si endemik"

Armağan, yöre halkının doğayı çok sevdiğine ve kentte el değmemiş birçok alanın olduğuna işaret ederek, "Buradaki 2 bine yakın bitki türünün yüzde 18-20'si endemik. Ayağınızı bastığınız her 5 bitkiden bir tanesi büyük olasılıkla endemik tür oluyor. Çalışmalarımda sayıdan çok nitelik önemli çünkü endemik türlerin kaçını insanlara tanıtabildik, gösterebildik, turizmini yapabildik ve koruyabildik bunu önemsiyorum." diye konuştu.

Doğayla iç içe vakit geçirdiğinde kendini iyi hissettiğini aktaran Armağan, "Farklı bitkiler gördüğümde çok mutlu oluyorum. Aslında zenginliğimiz toprağın üstünde, altında değil. Bunun farkına varmamız lazım ve o yüzden bitkilerle bir arada yaşarken gözlerimi ve kalbimi doyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Armağan, Tunceli'deki endemik bitki türlerini de kayıt altına almak için 8 yıldır saha araştırması yürütüyor - Doç. Dr. Armağan: - "Buradaki 2 bine

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

Doğasever akademisyen Tunceli dağlarında endemik bitkilerin izini sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Konya Tunceli araştırma endemik

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