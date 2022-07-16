Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için İl Müftüsü Şefket Dilmaç tarafından dua okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Özkan'a takdim etti.

Kentteki tüm camilerde şehitler anısına sela okundu ve demokrasi nöbeti tutuldu.

- Ardahan

Ardahan'da ellerinde Türk bayraklarıyla tarihi Kongre Binası önünde toplanan vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Hüseyin Öner, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin alçak ve hain darbe teşebbüsüne kalkıştığını söyledi.

Hainlerin o gece milleti ve demokrasiyi yok etmek istediklerini belirten Öner, "Milletimiz o gün tarih yazmıştır. Milletimiz Başkomutanımızın çağrısıyla darbe teşebbüsünü sokakları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır." diye konuştu.

Program, şiirlerin okunması ve video gösterileriyle sürdü.

- Kars

Kars'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz gecesi tankların kuşattığı eski İl Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinlik alanında toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Türk tarihinin, bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını, kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi Kars'ta da vatandaşların tanklara karşı kendilerini siper ettiğini anlatan Öksüz, "Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, hain paralel devlet yapılanması olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016 tarihindeki milli birlik ve kardeşliğimize kasteden saldırısı karşısında çelikten gövdesini siper etmiştir." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde dirayetli duruş gösterip kendi canını hiçe sayarak demokrasi ilkesinden taviz vermeyip cesaretle İstanbul'a döndüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkına sığınışı ve halkının vatanına, milletine, bayrağına ve Cumhurbaşkanına sahip çıkışının dünya tarihine geçtiğini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin evlatlarından öyle mankurtlar yetiştirdiler ki görevlerine başlarken korumak için yemin ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Buradaki güvenlikle bağlantılı işi olan herkes bu yapıyı korumak için yemin ederek görevine başlar. Bu bizim namusumuz ve şerefimizdir. Bu bayrak bizim şerefimizdir. Bizim Anadolu'nun insanlarından öyle mankurtlar yetiştirdiler, kendi meslektaşlarını, silah arkadaşlarını, geçmişte belki beraber terörle mücadele ettikleri özel harekattaki arkadaşların üzerine binlerce kiloluk bombalar attılar. Onlarcasını aynı yerde şehit ettiler."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise FETÖ ile PKK'nın aynı amaca hizmet ettiğini anlattı.

Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Hain darbe girişiminin ilk şehidi olan Iğdırlı Bülent Aydın'ın ailesiyle yapılan röportaj, sinevizyon gösterisiyle izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin Çanakkale'de, Milli Mücadele'de ve Kıbrıs'ta olduğu gibi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm fertleriyle tek yürek ve tek bilek olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hain kalkışmaya geçit vermediğini belirten Sarıibrahim, "15 Temmuz gecesi, vatan, millet ve bayrak uğruna bir kahramanlık destanı daha yazılmıştır. Milli Mücadele'de Nene Hatun, Sütçü İmam, Hasan Tahsin gibi kahramanları bağrından çıkaran aziz milletimiz, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, hemşehrilerimiz Bülent Aydın'ı ve Bülent Yurtseven'i yine bağrından çıkarmıştır." diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Program, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Programa, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin dev ekranda vatandaşlara izletildiği programda, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sancak koşusuna katılan sporcular, Türk bayrağını Vali Mehmet Makas'a teslim etti.

Vali Makas, Batı'nın her zaman Orta Doğu'da ve Anadolu coğrafyasında yer alan veya gelişmekte olan ülkelerde, devleti yönetmeye çalıştığına işaret etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işe "dur" dediğini kaydeden Makas, " 'One minute' ve 'dünya beşten büyüktür' dedi. Bütün aslında sır 15 Temmuz'a niye gittik, 15 Temmuz'u niye yaptılar? Problemin çözümü bu iki cümlede yatıyor. Niye, 'artık sizin atadığınız ve devşirdiğiniz insanlar değil, bu memleketi öz evlatlarla yöneteceğiz' dediği için." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala da duygulu anlar yaşadığı konuşmasında, darbe girişimi gecesi şehit edilenlerin ve 2 bin 196 gazinin her birinin millete ilham verecek anıları bulunduğunu ve kendisinin de bu anılarda yer aldığını belirtti.

Darbe girişiminin ilk bakıldığında millet ve devlete karşı yapılmış bir hareket gözükebildiğine dikkati çeken Ala, "Ancak dikkatlice irdelendiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye'ye bağlamış, gözü ve gönlü Türkiye ile beraber olan dünyadaki tüm kardeşlerimiz ve dostlarımıza karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Bu hain darbe girişimi bu yüce milleti bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı gibi büyük bir ders olarak Türk milletinin şanlı tarihinde yerini almıştır. O gece ben söyleyeceğimi söyledim. Bu millet için kalan 9 parmağımı ve canımı vermeye her zaman hazırım." diye konuştu.

Mehteran takımının gösterisi, şiir, müzik ve Ayasofya Camii Kebir ilahi dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.