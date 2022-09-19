Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Ağrı ve Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler Karskapı ve Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyaretinde bulundu, kabirlere karanfil bıraktı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk, burada yaptığı konuşmada, gazilerin ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okumasıyla sona eren törene Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çıkrık katıldı.

Katılımcılar daha sonra Kars Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde de tören düzenlendi.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Vali Hüseyin Öner, törende gazilerle bir süre sohbet etti.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de günlerini kutlamak için törene katılanlara teşekkür etti.

Törene Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından katılımcılar İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

- Iğdır

Iğdır'da Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasıyla sona eren törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve gaziler katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de ise Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da belediye önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Vali Makas ve beraberindekiler, Erzincan Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir süre görüştü.

Törene 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve il protokolü katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, tören sonrası beraberindekilerle kentteki şehitlikleri ziyaret edip, kabirlere karanfil bıraktı.