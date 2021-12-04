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  4. Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

04.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise yerel şekilde sağanak bekleniyor.

Bölgede gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 12, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Kars'ta 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

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