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Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

22.06.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: - "İnsansız hava aracımız yaklaşık 10 kilometrekarelik mesafeyi ve 40 kilometrelik enerji nakil hattını tarayabilecek yetenekte"

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (EDAŞ), envanterine kattığı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile sorumluluk alanındaki Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Bayburt'taki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı tespit edecek.

Şirket yetkilileri, Palandöken ilçesinin Nene Hatun Mahallesi kırsalındaki boş arazide düzenlediği programda, envantere eklenen yeni İHA'yı basına tanıttı.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, bölge genelinde daha sağlıklı ve kaliteli enerji kullanımı ile vatandaşların daha kaliteli hizmet alması için mücadele ettiklerini söyledi.

Özelleştikleri günden bugüne 1,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve 2021-2025 dönemi için de 4 milyar liralık yatırım planladıklarını ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Çok şükür geldiğimiz noktada gerek enerji altyapısının kalitesi gerekse hizmet kalitesi açısından bölgemiz en üst seviyeye gelmiş durumda. Bunu bir adım daha ileri götürebilmek için yeni teknolojik yatırımlarımızdan olan insansız hava aracını sizlere tanıtmak ve bölgemizde yapacağımız hizmetleri anlatmak için bir araya geldik. Bunu sağlamak için bölgemizde iyi yatırımlar yaptık. Yani bölgede enerji kesintisini unutturmayı hedefliyoruz."

Akbaş, envanterlerine kattıkları İHA'nın güçlerine güç katacağını vurguladı.

- Enerji nakil hatlarını tarayacak

Üç ana hedef üzerinde çalışacak İHA sayesinde kayıp kaçak oranında da ciddi azalmanın olacağını aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"İHA'nın birinci hedefi, bölgenin yatırım programına uygun olarak üretmemiz gereken projelerin harita altyapısı görüntülerini almak olacak. İkinci hedefi, artık enerji kesintisine tahammülü olmayan bölgemizde arıza anında en kısa sürede giderilmesi. Önceden bakım çalışmalarına temel oluşturması için enerji hatlarımızı gezdireceğiz ve termal kameralarla arıza kaynakları varsa tespit edip kesinti oluşmadan bakımlarını yapmış olacağız.

Üçüncü hedefimiz de bölgemizde çok şükür belli bir noktaya gelen, yüzde 45'lerden yüzde 20'lere düşürdüğümüz kayıp kaçak oranını daha iyi seviyelere getirmek. İnsansız hava aracımız yaklaşık 10 kilometrekarelik mesafeyi ve 40 kilometrelik enerji nakil hattını tarayabilecek yetenekte."

Şirketin coğrafi bilgi sistemleri şefi Utku Uçar da İHA'nın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

İnsansız hava aracının tek batarya ile 90 dakika uçuş yapabildiğine işaret eden Uçar, "Bu süre zarfında 40 kilometrelik koridor uçuşu ve 10 kilometrekarelik de alan uçuşu yapabilecek. Cihazımız dikey iniş ve kalkış yapabilmektedir. İki yedek bataryasıyla birlikte 270 dakikalık uçuş imkanı sağlamaktadır. Kanat açıklığı 2 metre 10 santimdir. Kalkış ağırlığı batarya dahil 5 kilogramdır." dedi.

Konuşmaların ardından gösteri uçuşu yapıldı.

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Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

- Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: - "İnsansız hava aracımız yaklaşık 10 kilometrekarelik mesafeyi ve 40 kilometrelik enerji nakil hattını tarayabilecek yetenekte"

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek

Doğu Anadolu'daki elektrik arızaları ve kayıp kaçak kullanımı İHA ile tespit edilecek
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