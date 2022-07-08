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Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

08.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'daki hayvan pazarlarında hareketlilik arttı

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında, bayram arifesi yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum'daki Canlı Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlığa giriyor.

Besicilerden Mehmet Durmaz, hayvan fiyatlarının geçen yıla göre artan maliyetlere rağmen uygun olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı getirdik. Yavaş yavaş pazar hareketleniyor ve satış yapmaya başladık." dedi

Selim Yılmaz da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Hayvan almak için geldik, fiyatlar orta seviyede. Güzel bir hayvan bulursak pazarlık yapıp alacağız." diye konuştu.

Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'daki hayvan pazarlarında da hareketlilik arttı.

Pazarlarda, hayvanlarını değerinde satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almaya çalışan vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Erzincanlı besici Sabahattin Soylu, satışların geçen yıla göre iyi olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

- Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'daki hayvan pazarlarında hareketlilik arttı

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

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