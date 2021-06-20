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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

20.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

Sakarya'da, kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Hafta sonları vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde de sakinlik hakim oldu.

Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Düzce

Düzce'nin cadde ve sokakları da kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında, cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Bolu

Kovid-19 vaka sayısının yüksek olduğu Bolu'da, kısıtlamayla kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi ile vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında sessizlik hakim oldu.

D-100 kara yolunun kent merkezinden geçen bölümünde de araç trafiğinde büyük ölçüde azalma yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nun Batı ile Doğu çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ederken, araçta bulunanlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

Ekiplerce kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlama nedeniyle kentte yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokakların boş olduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye parkları boş kaldı.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf az sayıda kişi bulunurken, polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Karabük ve Bartın

Karabük'ün işlek cadde ve sokakları kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Kentin normal zamanda işlek yerlerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan denetim noktalarında polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Bartın'da da cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor.

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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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