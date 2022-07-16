Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Mardin, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla valilikçe gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Daha sonra Keçi Burcu'ndan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi'ne kadar bando takımı ve erbane ekibi öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldı.

Fatihpaşa Camisi önünde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alandaki dev ekranlardan izletildi.

Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını hazmedemeyenlerin FETÖ'yü kullanarak vatanı parçalamak ve bölmek üzere darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini ve tanklara, toplara siper olduğunu belirten Su, bu sayede hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini anımsattı.

Bu zaferin milletin azmi ve kararlılığı sayesinde oluştuğunu ifade eden Su, şöyle dedi:

"Tarih boyunca yüce milletimiz hiçbir zaman bağımsızlığından, özgürlüğünden taviz vermemiştir. 15 Temmuz'da ülkemizi bölmek ve parçalamak istediler. Ülkemizi başkalarına peşkeş çekmek istediler ama yüce milletimiz 7'den 77'ye kadın, erkek, çoluk çocuk meydanlara çıktı ve FETÖ'nün işgal girişimine 'Hayır' dedi ve bertaraf etti. Milletimiz o gece gösterdiği dik duruşuyla tüm dünyaya bir kez daha bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini göstermiştir."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de FETÖ'nün milletten gereken karşılığı gördüğünü, FETÖ'nün yurt içindeki temsilcilerinin adalet önünde hesap verdiğini ve gereken cezaya çarptırıldıklarını dile getirdi.

Etkinliğe AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Siirt

Siirt'te mehter takımının gösterisi ve Türk bayrakları eşliğinde Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'yle başlayan etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Etkinlikler kapsamında "15 Temmuz'da Yaşananlar" fotoğraf sergisi ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki sergiyi gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, fotoğrafları tek tek inceledi.

Siirt Valiliği önünden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren "Sancak Koşusu"na katılan engelli gençler, Türk bayrağını Hacıbektaşoğlu'na teslim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir dua etti.

Etkinlikte darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, ilahiler seslendirildi ve 15 Temmuz Belgeseli izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan takip edildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, programda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün sinsice planladığı hain darbe girişiminin aziz milletin kahraman direnişiyle bozguna uğratılmasının üzerinden 6 yıl geçtiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ihanetini ve bu ihanete karşı kazanılan zaferin gururunu aynı anda yaşadıkları o gecede çok sayıda vatan evladının şehit düştüğünü hatırlatan Hacıbektaşoğlu, "Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasına, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve çağrısıyla, milli iradeye yönelik bu hain darbe teşebbüsü, aziz milletimizin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramış, milletimiz, darbecilere geçit vermeyerek demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır." dedi.

15 Temmuz'da kutlu vatanın bölünmesinin kurgulandığını, can ve canan olmuş aziz milletin birbirinden koparılmaya çalışıldığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu kurguyu yapan hainlerin, bu toprakların tarihte hiçbir zaman esir, bu milletin de asla teslim olmadığını unuttuğunu dile getirdi.

"Milletimiz, silahsız ve savunmasız sokağa çıkıp bedenlerini tanklara, toplara siper ederek darbeye karşı çıktı. Sonuç olarak bu asil millet, 15 Temmuz'da vatan hainlerinin heveslerini kursaklarında bıraktı." ifadelerini kullanan Hacıbektaşoğlu, hiçbir kutsalı olmayan bu FETÖ cinayet şebekesinin hak ettiği ceza için hukuk devleti ilkesiyle gereğinin yapıldığını kaydetti.

- Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda program düzenlendi.

Vatandaşlar, İnönü ve Genç caddelerinden geçerek Türk bayraklarıyla etkinliğin yapıldığı alana geldi.

Vali Kadir Ekinci, yaptığı konuşmada, her milletin tarihinde kalın harflerle yazılmış ve o milletin kaderine yön veren olayların olduğunu söyledi.

Tarihin doğru okunması ve isabetli tahliller yapılarak geleceğin şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihi boyunca da farklı ihanet şebekelerinin darbelerine maruz kalan milletimiz hamdolsun her seferinde 'demokrasi, barış ve huzur' diyerek yoluna devam etmiş, milleti ve değerlerini küçümseyen hareketlere prim vermemiştir. Tarihimizdeki son ihanet örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadık. Bu milletin silahları ile silahlanmış FETÖ’cüler, istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye’yi bölüp parçalamak, ülkede bir iç savaş çıkarmak ve Türkiye’yi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek için darbe girişiminde bulunmuştur ancak yıllarca sureti haktan görünerek milleti sömüren FETÖ’cü hainler bir şeyi hesaplayamamıştı. Bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamamışlardı.”

Konuşmanın ardından Vali Ekinci tarafından koşu yarışmalarına katılan sporculara belge ve madalyaları verildi.

Etkinliğe AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

- Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler seslendirildi.

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı sinevizyon gösterimi ile mehter takımının seslendirdiği marşlarla devam etti.

Programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'un kanla, şanla ve şerefle tarihe altın harflerle yazdıkları bir kutlu bir destan olduğunu söyledi.

Milletin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişle sadece darbe girişimini püskürtmekle kalmadığını, ülkeyi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü de engellediğini dile getiren Demirtaş, genç, yaşlı, kadın ve erkeğiyle dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu kaydetti.

15 Temmuz'un Çanakkale ruhuyla özdeş olduğunu anlatan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aziz millet, istiklaline canı pahasına sahip çıkarken vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösterebilecek necip bir millet olduğunu da göstermiştir. 15 Temmuz'da işte bu aziz ve asil millet gözünü budaktan esirgememenin, şehadete kanatlanmanın ne demek olduğunu ihanetle dirilişin en güzel örneğini sergiledi. Meydanı darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Kurt postundaki kuzulara hadlerini bildirdi. FETÖ’nün makyajını bozup maskesini düşürdü. Yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını, küresel aktörlerin ve onların yerli iş birlikçilerinin kirli oyunlarını bir gecede bozdu. 15 Temmuz, bizim için bir milattır ve tarihe not düştüğümüz kutlu bir zaman diliminin adıdır. 15 Temmuz, bir milletin uyanışı ve küllerinden yeniden doğuşudur.''

Programa 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da düzenlenen etkinlikler kapsamında İzzet Paşa Camisi önünde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi'nden Valilik meydanına kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden etkinliklerde mehteran takımı konser verdi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Çaydaçıra kavşağında başlayıp tören alanında son bulan sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Ömer Toraman'a teslim etti.

Etkinliklerde ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının yer aldığı video izlendi.

Törende konuşan Vali Toraman, 15 Temmuz destanında milletin demokrasisi, vatanı, özgürlükleri, milli iradesi, milli ve manevi değerleri ile Türkiye sevdası uğruna meydanlara inerek bir darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ve Türk milletinin daha önce de darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsatan Toraman, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016'da Fettullahçı Terör Örgütü kullanılarak bir darbe teşebbüsünde bulundular. Çok şükür, bu darbe teşebbüsü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın karşı koymasıyla ve dirayetiyle, süreci milletimizin iradesini meydanlara yansıtarak karşı koymasıyla bertaraf edildi. Dolayısıyla bütün bu tarihi süreçte şunu görüyoruz hep Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde egemen ve söz sahibi olmak istediler ama bu millet devletine, kendi iradesine, seçilmiş hükümetine, parlamentosuna sahip çıktı. O parlamento çatısı altında her siyasi görüşten parti mevcudiyetini sürdürüyor. Hiçbir parti gözetmeksizin parlamentosuna sahip çıktı. Parlamento, gür bir sesle bu teşebbüse karşı koydu ve o gün hakikaten bir milli birlik günü olarak tarihi geçti."

Vali Toraman, konuşmasının sonunda 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere sağlık ve sıhhat diledi.

Programda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık da konuşma yaptı.

Törene 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşların katılımıyla Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Vali Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, bin yıldır bu topraklarda yaşayan halkın farklı dönemlerde çeşitli zorluklar yaşadığını ve 1960'tan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar çeşitli darbe ve darbe girişimlerinin olduğunu söyledi.

Kentte yaşanan 2015 çukur ve barikat olaylarında FETÖ ve emperyalist güçlerin parmağının olduğuna işaret eden Bilgin, "İçimizdeki hainler, teröristlerle iş birliği yapıp halkımızın huzurunu, sükunetini ve güvenliğini bozarak sizleri huzursuz etmişlerdir. Bu devlet o kadar güçlü bir devlettir ki en kısa sürede sizlerin zararlarını karşılayarak gördüğünüz konutları, şehirleşmeyi ve altyapıyı yaparak vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermiştir." şeklinde konuştu.

"Bizler bulunduğumuz bu topraklarda ancak bir olursak, 'biz' olursak, hep birlikte Türkiye olursak başarırız.” diyen Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da millet iradesini ortaya koyarak nasıl bir birliktelik göstermiş ve bu birliktelikle ülkemizin yarınlarını, istiklalini ve istikbalini sağlam bir şekilde tutmuşsa ve yine aynı şekilde halkımız bunu asla ve asla unutmayarak yarınlara bu duygu ve düşüncelerle her daim iradesiyle kendi geleceğini ancak ve ancak seçimlerle belirleyecektir."

Programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kamu ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasıyla devam etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, kökü ve kumandası dışarıda olan bir yapının 15 Temmuz'da bir darbeye kalkıştığını söyledi.

Huzur içinde yaşayan bu millete bedel ödetilmek istendiğini ifade eden Canalp, "Amaç Türkiye’de bir iç savaş çıkartabilmekti ama milletimiz her zaman olduğu gibi ferasetini gösterdi. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarından sonra herkes meydanlara koştu. Sokaklar, caddeler insanlarla doldu. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış olan 15 Temmuz destanını yazdı." dedi.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte mehteran takımı da gösteri sundu.

Sason ilçesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.