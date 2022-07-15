Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Van Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kurum amirleri, Akköprü Şehitliğini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Vali Balcı ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Yukarı Norşin Camisinde şehitler için mevlit okutuldu, vatandaşlara lokum ve lokma tatlısı ikram edildi.

- Hakkari

Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cuma namazı kılındı, cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kurum müdürleri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Din Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Aydın, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.

Merkez Müftülük Camisi'nde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Programa, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

- Muş

Muş Valiliğince düzenlenen programda Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve katılımcılar, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duaların edildiği programda Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Gündüzöz, gazetecilere, 15 Temmuz'da halkın cesaretiyle bayrağını ve memleketini koruduğunu söyledi.

Şehitlerin borcunun asla ödenemeyeceğini belirten Gündüzöz, "Düşünün, öleceğini biliyor ama bu vatan uğuruna helallik dileyip çıkıp mücadeleye gidiyor. Üniforma giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik. Ancak her zaman uyanık olmamız lazım. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla ve tüm milletin unsurlarıyla bu hainlere karşı bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

Gündüzöz ve beraberindekiler daha sonra Salih-Muhlise Çağlayan Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit programına katıldı.