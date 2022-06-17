DOKAP Çorum'da 6 projeye 6 milyon lira destek sağlayacak

ÇORUM (AA) - Çorum'da çeşitli kurumlarca hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen 6 projenin protokolü imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Valilik binasındaki imza töreninde, Çorum'un 13 Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile DOKAP kapsamındaki iller arasına dahil edildiğini hatırlattı.

Çorum ve Amasya'nın katılmasıyla DOKAP bünyesindeki il sayısının 11'e yükseldiğini belirten Çiftçi, "Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Osmancık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskilip Ziraat Odası ile DOKAP arasında protokol imzalanacak. Protokol kapsamında kurumlara DOKAP'tan destekler sağlanacak. İmzalanan protokollerle birlikte ilimize 6 milyon liralık kaynak aktarılmış olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin de Çorum'dan 6 projeye destek vereceklerine dikkati çekerek, "Çalışan, üreten, büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı'mızın, özellikle bütçenin temini, aktarılması, sayın bakanlarımızın, milletvekillerimizin takipleri var. Herkesin bir katkısı var. Bu bütçeler kolay oluşmuyor. Ülkenin güzel yönetilmesinden, iyi idare edilmesinden kaynaklı. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim ettikçe inşallah bunlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, DOKAP Başkanı Gültekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından protokoller imzalandı.