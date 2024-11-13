Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan'ın son pozları olay oldu! Kendall Jenner'a benzetildi...

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir oyunculuk da yapmıyor.