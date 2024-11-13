Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan'ın son pozları olay oldu! Kendall Jenner'a benzetildi...

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir oyunculuk da yapmıyor.
İzzet Özilhan'la olan evliliğinden Emine ve Ela isimli iki kız çocuğu olan Özilhan, sosyetenin en önemli isimlerinden biri haline geldi.
Günlük hayatından sık sık paylaşım yapan ünlü isim, paylaşımlarıyla gündem oluyor. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Özilhan'ın son pozları ise gündem oldu.
Özilhan yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner'a benzetildi.
Sosyetik güzelin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.