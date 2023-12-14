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Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan üzerine yapışan elbisesi, yüzündeki değişim ve harcadığı parayla adından söz ettirdi

14.12.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Doktorlar'da 'Ela' karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendini spora veren ve fiziğiyle dikkat çeken Özilhan yüzündeki değişimle de gündem oldu. Özilhan'ın tarzının değeri de sosyal medyada konuşulan konular arasındaydı.

Bir dönemin popüler dizisi Doktorlar'da yer alarak 'Ela' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, ünlü iş adamı İzzet Özilhan ile evliliğinin ardından oyunculuk kariyerine ara vermişti. Yasemin Özilhan, sosyal medyada adından söz ettiriyor.


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HER PAYLAŞIMI OLAY OLUYOR

Lüks yaşantısına dair sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde, Emir Kaya ve Serra Turkun çiftinin düğününe katıldı. Yasemin Özilhan'ın düğün için tercih ettiği kıyafet olay oldu.

Düğüne fıstık yeşili parlak bir elbise ile katılan Yasemin Özilhan, aksesuar olarak da Modacı Mert Aslan imzalı kristal küpeleri tercih etti. Sık sık spor yaptığı anları paylaşan ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü isim yüzündeki değişimle de adından söz ettirdi.

Estetiği abarttığı düşünülen Özilhan'ın tarzı ve değişimi sosyal medyada gündem olurken kombininin fiyatı da dudak uçuklattı.

YALNIZCA KÜPELERİN FİYATI 9 BİN 450 TL!

YALNIZCA KÜPELERİN FİYATI 9 BİN 450 TL!

Zarif görünümüyle büyük beğeni alan Yasemin Özilhan'ın düğün sırasında giydiği elbisesinin, ünlü bir markaya ait olduğu ortaya çıktı. Elbisenin değeri 595 Euro yani yaklaşık 18 bin 655 TL. Kombininde kullandığı küpeleri ise Modacı Mert Aslan tasarımı, fiyatı 9 bin 450 TL.

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