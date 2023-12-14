Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan üzerine yapışan elbisesi, yüzündeki değişim ve harcadığı parayla adından söz ettirdi

Düğüne fıstık yeşili parlak bir elbise ile katılan Yasemin Özilhan, aksesuar olarak da Modacı Mert Aslan imzalı kristal küpeleri tercih etti. Sık sık spor yaptığı anları paylaşan ve fit görünümüyle dikkat çeken ünlü isim yüzündeki değişimle de adından söz ettirdi.