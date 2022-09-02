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Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

02.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 741'incisi gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit okutuldu.

İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.

Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Domaniç Kaymakamı Muhammed Faruk Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, kurum amirleri, STK yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Şenlikler, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu

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