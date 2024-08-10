Dosta güven verdi, düşmana korku saldı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint Maximin ilk Süper Lig maçında neler yaptı neler

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacveirtli ekipte sezona iyi bir başlangıç yapan Edin Dzeko, gollerini sürdürürken takıma yeni katılan isimlerden Allan Saint Maximin, ilk maçında siftah yaptı.

İLK LİG MAÇINDA İLK ASİST

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Dzeko'nun attığı goldeki asisti yaptı.

Öte yandan Fransız futbolcu, ilk yarının en etkili isimlerinden biri oldu. Maximin, en çok şut atan, en fazla kilit pas atan, en fazla çalım atan oyuncu oldu.

Maximin'in bu performansı sosyal medyada da gündem olurken, Sarı-Lacivertli taraftarlar yıldız isme övgüler dizdi.