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Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

08.10.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta açılış karşılaşmasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığı bırakabileceğini söyledi. Gece yarısı yapılan bu paylaşım gündeme adeta bomba gibi düştü. Ligde çok iyi devam eden Adana Demirspor için alınan bu karar taraftarları bir hayli şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Tartışmalı pozisyonlara sahne olan maçtan sonra Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ayrılık sinyali verdi.

"ARTIK HAK ARAMAKTAN YORULDUM"

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Murat Sancak, yaptığı paylaşımda, "Evet! Buradan tüm Adana'nın, siyasetçisinden, bürokratına, iş insanına, sivil toplum odalarına, gazete ve televizyon sahiplerine sesleniyorum. Ben elimden geleni yaptım ama artık hak aramaktan yoruldum. Adana'nın en önemli markasına ve tek markasına ya sahip çıkın ya da bir konsorsiyum kurun oraya devredeyim." dedi.

"MADDİ DESTEK İSTEYEN YOK"

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Sözlerine devam eden Murat Sancak, "Maddi destek isteyen yok, manevi destek maalesef oda yok" diyerek adeta Adana halkına isyan etti.

GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN KARELER

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