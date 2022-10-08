Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Tartışmalı pozisyonlara sahne olan maçtan sonra Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ayrılık sinyali verdi.

"ARTIK HAK ARAMAKTAN YORULDUM"

Murat Sancak, yaptığı paylaşımda, "Evet! Buradan tüm Adana'nın, siyasetçisinden, bürokratına, iş insanına, sivil toplum odalarına, gazete ve televizyon sahiplerine sesleniyorum. Ben elimden geleni yaptım ama artık hak aramaktan yoruldum. Adana'nın en önemli markasına ve tek markasına ya sahip çıkın ya da bir konsorsiyum kurun oraya devredeyim." dedi.

"MADDİ DESTEK İSTEYEN YOK"

Sözlerine devam eden Murat Sancak, "Maddi destek isteyen yok, manevi destek maalesef oda yok" diyerek adeta Adana halkına isyan etti.