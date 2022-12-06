Dünya bunu konuşuyor! Türkiye'de görüldü mü? Covid-19'un tedavilere direnç gösteren yeni varyantı: 'BQ1'

DAHA HAFİF SEYREDİYOR

Bamford, bu yeni varyant hakkında çok fazla şey bilinmediğini, ancak hastalığın şiddetinin ve uzunluğunun diğer Omicron türlerine benzediğini açıkladı. Ayrıca BQ1’in neden olduğunu hastalığın, korona virüsün Wuhan’daki orjinal versiyonundan ve delta varyantından daha hafif olduğunun da altını çizdi.