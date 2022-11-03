Dünya futbolunda örneği yok! Ağladığını fark etti, sahayı terk edip yanına koştu... Tüm stat bir anda alkışlamaya başladı

Dünyanın önde gelen futbol liglerinden olan Bundesliga'nın 11. haftasında oynanan Bayer Leverkusen - Wolfsburg mücadelesinde oldukça ilginç bir an yaşandı.

TEPKİSİNİ TOPA VURARAK GÖSTERDİ! Ev sahibi ekip Bayer Leverkusen'in soldan geliştirdiği atakta bir anda ceza sahası içerisine doğru hareketlenen 21 yaşındaki genç futbolcu Jeremie Frimpong, takım arkadaşının pasın şiddetini ayarlayamaması nedeniyle dışarı çıkan topa ayağının dışıyla vurarak tepki gösterdi.

AĞLAMAYA BAŞLADI Frimpong'un bu vuruşu o esnada tribünde karşılaşmayı izleyen küçük bir Leverkusen taraftarının suratına isabet ederken, küçük çocuk bir anda ağlamaya başladı.

MAÇI BIRAKIP YANINA KOŞTU Jeremie Frimpong, yaşanan bu olayı fark etmesinin ardından hemen tribünde bulunan küçük taraftara koşarak ellerini ikiye birleştirerek özür diledi. Çocuğun ağlamaya devam etmesinin ardından Frimpong bu sefer de çıkarıp formasını verdi.

TÜM STAT AYAKTA ALKIŞLADI Genç futbolcunun bu hareketi, tüm stadı mest etti. Binlerce futbolsever, ayağa kalkarak 21 yaşındaki futbolcunun klas hareketini alkışladı.