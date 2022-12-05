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  4. Dünya Kupası'nda gariplikler bitmiyor! Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Dünya Kupası'nda gariplikler bitmiyor! Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

05.12.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında skor 4-0'a geldi fakat 45+3'te kaçan pozisyon izleyenleri hayrete düşürdü.

Richarlison

Richarlison

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Brezilya, Güney Kore karşısında gol olup yağdı. Güçsüz rakibine ilk yarıdan 4 gol atan Sambacılar, mücadelenin ilk yarısının sonlarında öyle bir gol kaçırdı ki, görenler hayret etti.

BOMBOŞ KALDI, KİMSE İNANAMADI

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Brezilya'nın forveti Richarlison, topla orta sahada buluştu. İleriye doğru hareketlenmeye başlayan yıldız oyuncuya hiçbir Güney Koreli müdahalede bulunmadı. Bu duruma şaşıran Richarlison ilk önce duraksadı ve sonrasında topu sürmeye devam etti. Rakip ceza sahasına hiçbir müdahale almadan giren yıldız oyuncu, hiç beklemediği olay karşısında kötü bir vuruş yaparak 5. golü atamadı.

İŞTE RICHARLISON'UN KAÇIRDIĞI GOL

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Güney Kore dünya kupası richarlison At atan kata 10 maçın

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