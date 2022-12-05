Dünya Kupası'nda gariplikler bitmiyor! Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Brezilya, Güney Kore karşısında gol olup yağdı. Güçsüz rakibine ilk yarıdan 4 gol atan Sambacılar, mücadelenin ilk yarısının sonlarında öyle bir gol kaçırdı ki, görenler hayret etti.

BOMBOŞ KALDI, KİMSE İNANAMADI

Brezilya'nın forveti Richarlison, topla orta sahada buluştu. İleriye doğru hareketlenmeye başlayan yıldız oyuncuya hiçbir Güney Koreli müdahalede bulunmadı. Bu duruma şaşıran Richarlison ilk önce duraksadı ve sonrasında topu sürmeye devam etti. Rakip ceza sahasına hiçbir müdahale almadan giren yıldız oyuncu, hiç beklemediği olay karşısında kötü bir vuruş yaparak 5. golü atamadı.