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Dünya Kupası'nda protestolar sürüyor! Galler Iran maçı öncesi...

25.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile karşı karşıya gelen İran'da taraftarların, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoları sürdü.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Ahmed bin Ali Stadı'nın dışında yerel müzikleriyle dans eden İranlı futbolseverler, "kadınların yaşamına özgürlük" yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Emini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Emini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı. Bazı taraftarlar, yüzlerinde göz yaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.

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İran Milli Takımı futbolcuları ise ilk maçın aksine bu kez seremonide ülkelerinin milli marşlarını okudu. Ülke milli marşı sırasında, stattaki dev ekranlara gözyaşlarını tutamayan çok sayıda İranlı sporsever yansıdı.

MAHSA EMINI...

MAHSA EMINI...

B Grubu'nda İran'ın İngiltere ile oynadığı ve 6-2 kaybettiği maçta, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestolar damgasını vurmuştu.

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