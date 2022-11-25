Dünya Kupası'nda protestolar sürüyor! Galler Iran maçı öncesi...

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Ahmed bin Ali Stadı'nın dışında yerel müzikleriyle dans eden İranlı futbolseverler, "kadınların yaşamına özgürlük" yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Emini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Emini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı. Bazı taraftarlar, yüzlerinde göz yaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.