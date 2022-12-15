'Dünya Kupası'nı kazanırsak çırılçıplak koşacağım!' Arjantinli modelden Dünya Kupası'na damga vuran vaat!

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken, yarı final etabı tamamlandı. Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesinde nefesler tutuldu. Dev karşılaşmanın başlama düdüğüne günler kala Arjantinli model Luciana Salazar'dan flaş bir açıklama geldi.