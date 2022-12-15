'Dünya Kupası'nı kazanırsak çırılçıplak koşacağım!' Arjantinli modelden Dünya Kupası'na damga vuran vaat!

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken, yarı final etabı tamamlandı. Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesinde nefesler tutuldu. Dev karşılaşmanın başlama düdüğüne günler kala Arjantinli model Luciana Salazar'dan flaş bir açıklama geldi.
Arjantin Milli Takımı ve Manchester City'nin santrfor oyuncusu Julian Alvarez ile adı aşk iddialarına karışan Luciana Salazar, ülkesini Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da desteklemeye devam ediyor.
Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan ünlü model, Arjantin - Fransa maçında da tribündeki yerini alacağını duyurdu.
Dev karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Salazar, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım." ifadelerini kullandı.
Salazar, bu sözü teknik direktör Diego Maradona'nın takımın başında yer aldığı 2010 Dünya Kupası'nda da vermiş ancak Arjantin kupayı kazanamamıştı.