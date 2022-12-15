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'Dünya Kupası'nı kazanırsak çırılçıplak koşacağım!' Arjantinli modelden Dünya Kupası'na damga vuran vaat!

15.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. 4 yıldır beklenen turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseleyen Arjantin'de herkes kupaya odaklanırken, ünlü model Luciana Salazar'dan flaş bir açıklama geldi. Salazar, ülkesinin Dünya Kupası'nı kazanması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını dile getirdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken, yarı final etabı tamamlandı. Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesinde nefesler tutuldu. Dev karşılaşmanın başlama düdüğüne günler kala Arjantinli model Luciana Salazar'dan flaş bir açıklama geldi.

LUCIANA SALAZAR'DAN OLAY YARATAN VAAT

ADI JULIAN ALVAREZ İLE ANILMIŞTI

ADI JULIAN ALVAREZ İLE ANILMIŞTI

Arjantin Milli Takımı ve Manchester City'nin santrfor oyuncusu Julian Alvarez ile adı aşk iddialarına karışan Luciana Salazar, ülkesini Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da desteklemeye devam ediyor.

TRİBÜNDE OLACAK

TRİBÜNDE OLACAK

Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan ünlü model, Arjantin - Fransa maçında da tribündeki yerini alacağını duyurdu.

"KAZANIRSAK ÇIRILÇIPLAK KOŞACAĞIM"

"KAZANIRSAK ÇIRILÇIPLAK KOŞACAĞIM"

Dev karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Salazar, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım." ifadelerini kullandı.

2010'DA OLMAMIŞTI

2010'DA OLMAMIŞTI

Salazar, bu sözü teknik direktör Diego Maradona'nın takımın başında yer aldığı 2010 Dünya Kupası'nda da vermiş ancak Arjantin kupayı kazanamamıştı.

İŞTE SALAZAR'IN FOTOĞRAFLARI...

İŞTE SALAZAR'IN FOTOĞRAFLARI...
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Model Arjantin dünya kupası FIFA Dünya Kupası At kata

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