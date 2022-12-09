Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Dünya Kupası üst düzey yöneticisi Nasser Al Khater verdiği bir röportajda, Dünya Kupası organizasyonu için çalışırken hayatını kaybeden işçiler için tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Katar, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında göçmen işçilerin ölümleri ve iş güvenliği sorunları ile sık sık gündeme gelmişti. Dünya Kupası sırasında ise eğitim sahasında bir işçinin öldüğüne dair hazırlanan raporların ardından Katar, işçi ölümü ile ilgili iş güvenliği soruşturması başlattı.