Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Dünya Kupası üst düzey yöneticisi Nasser Al Khater verdiği bir röportajda, Dünya Kupası organizasyonu için çalışırken hayatını kaybeden işçiler için tepki çeken bir açıklamada bulundu.
Katar, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında göçmen işçilerin ölümleri ve iş güvenliği sorunları ile sık sık gündeme gelmişti. Dünya Kupası sırasında ise eğitim sahasında bir işçinin öldüğüne dair hazırlanan raporların ardından Katar, işçi ölümü ile ilgili iş güvenliği soruşturması başlattı.
Üst düzey yönetici olan Nasser Al Khater, Reuters’a yaptığı açıklamada fazla detay vermeden bir işçinin öldüğünü doğruladı. İşçinin ailesine taziyede bulunan Khater, gazetecilerin konu hakkındaki sorularına karşı hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.
Khater, yaptığı açıklamada gazetecilere de sitem ederken, "İster işte, ister uykunuzda olsun ölüm hayatın doğal bir parçasıdır. Bir Dünya Kupası'nın ortasındayız ve başarılı bir Dünya Kupası geçirdik. Ve bu şu anda konuşmak istediğin şey mi?" ifadelerini kullanması herkesin tepkisini çekti.
Nasser Al Khater’in yaptığı açıklamanın ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) temsilcisi Rothna Begum, Katar 2022 Dünya Kupası Başkanını kınadı. Begum, "Katarlı yetkilinin yorumu hayatını kaybeden göçmen işçiye yönelik duyarsız bir umursamazlık sergiliyor. Ölümlerin olduğu ve olmasının da doğal olduğu yönündeki açıklaması birçok göçmen işçi ölümünün önlenebilir olduğunu göz ardı ediyor." dedi.
The Athletic, Çarşamba günü, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın antrenman sahası olan Sealine Resort’taki bir otoparkta Filipinli bir işçinin öldüğünü iddia etti. Aktarılan bilgilere göre otoparkın ışıklarını tamir etmek için sözleşmeli olarak çalışan Filipinli bir adam, bir aracın yanında yürürken rampadan kaydı ve düştü. Yere kafa üstü düşen Filipinli işçi betona sertçe çarptıktan sonra hayatını kaybetti.
The Guardian, geçen yıl resmi kayıtlardan yaptığı hesaplamalara göre Katar’da en az 6 bin 500 işçinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Bu işçilerin çoğu muhtemelen Dünya Kupası hazırlıklarında çalışıyordu. Ayrıca ölen 6 bin 500 işçinin Katar’ın etkinliği düzenleme hakkı kazanmasından bu yana olduğu da belirtilmişti.