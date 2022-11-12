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Dünya Kupası öncesi Hollanda teknik direktör Louis van Gaal'dan olay açıklamalar! "Karım turuncu iç çamaşırı aldım..."

12.11.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli Teknik Direktörü Louis van Gaal düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarıyla çok konuşulan isimlerden oldu. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri...

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala beklentilerin yüksek olduğu takımlardan biri olan Hollanda'nın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Turnuva öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal, toplantıda yaptığı ilginç açıklamalarla dünya gündemine oturmuş durumda.

"ÇIPLAK OYUNCULAR GÖRDÜM"

"ÇIPLAK OYUNCULAR GÖRDÜM"

Katar'da yapılacak Dünya Kupası için kadroyu belirlemenin zor olduğunu ve futbolcularıyla görüntülü görüşmede yaşadıklarını anlatan van Gaal "Bu sabah 11 oyuncuyla görüntülü görüşmek için 1 saat 45 dakika harcadım. Kolay olmadı. İngiliz oyuncularla saat farkını da hesaba kattım. Hala yatakta oldukları için çıplak oyuncular gördüm." dedi.

"KARIMDAN TURUNCU İÇ ÇAMAŞIRI ALDIM"

"KARIMDAN TURUNCU İÇ ÇAMAŞIRI ALDIM"

Eşinin batıl inançlarına yönelik bir soruya ise Louis van Gaal oldukça ilginç bir yanıt verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı "Karımdan turuncu iç çamaşırı aldım. Sadece maç günleri giyeceğim. Tatlı karıma olan saygımdan." diyerek herkesi şaşırttı.

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