Dünya Kupası öncesi Hollanda teknik direktör Louis van Gaal'dan olay açıklamalar! "Karım turuncu iç çamaşırı aldım..."

"ÇIPLAK OYUNCULAR GÖRDÜM"

Katar'da yapılacak Dünya Kupası için kadroyu belirlemenin zor olduğunu ve futbolcularıyla görüntülü görüşmede yaşadıklarını anlatan van Gaal "Bu sabah 11 oyuncuyla görüntülü görüşmek için 1 saat 45 dakika harcadım. Kolay olmadı. İngiliz oyuncularla saat farkını da hesaba kattım. Hala yatakta oldukları için çıplak oyuncular gördüm." dedi.