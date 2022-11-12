Dünya Kupası öncesi Hollanda teknik direktör Louis van Gaal'dan olay açıklamalar! "Karım turuncu iç çamaşırı aldım..."

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala beklentilerin yüksek olduğu takımlardan biri olan Hollanda'nın aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Turnuva öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal, toplantıda yaptığı ilginç açıklamalarla dünya gündemine oturmuş durumda.
Katar'da yapılacak Dünya Kupası için kadroyu belirlemenin zor olduğunu ve futbolcularıyla görüntülü görüşmede yaşadıklarını anlatan van Gaal "Bu sabah 11 oyuncuyla görüntülü görüşmek için 1 saat 45 dakika harcadım. Kolay olmadı. İngiliz oyuncularla saat farkını da hesaba kattım. Hala yatakta oldukları için çıplak oyuncular gördüm." dedi.
Eşinin batıl inançlarına yönelik bir soruya ise Louis van Gaal oldukça ilginç bir yanıt verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı "Karımdan turuncu iç çamaşırı aldım. Sadece maç günleri giyeceğim. Tatlı karıma olan saygımdan." diyerek herkesi şaşırttı.